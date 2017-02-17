Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне опубликованной днем ранее статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.45 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,95 доллара, или на 0,24% - до 1238,65 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,23% - до 18,03 доллара за унцию.

Как сообщило министерство труда США, количество получающих пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 февраля, снизилось на 3 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 2,076 миллиона человек. При этом показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 1 тысячу - до 2,079 миллиона человек.

В то же время сдерживают рост стоимости золота последние заявления главы ФРС США Джанет Йеллен о возможном повышении базовой процентной ставки в ближайшие месяцы. Драгметалл чувствителен к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Еще одним сдерживающим фактором являются геополитические риски. Трейдеры ожидают предстоящих выборов в Европе и опасаются будущих действий президента США Дональда Трампа. На этом фоне растет спрос на надежные активы, к которым традиционно относится золото.