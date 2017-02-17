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Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 17 февраля на опасениях по поводу политики Трампа
08:55 17.02.2017 |
Форекс - Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро на опасениях инвесторов по поводу будущих действий президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и мнения аналитиков.
По состоянию на 08.18 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 100,49 пункта. Курс доллара к иене рос при этом до 113,38 иены за доллар со 113,23 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару увеличивался до 1,0674 доллара за евро с 1,0673 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Участники рынка опасаются относительно будущих планов президента США. С момента вступления в должность главы государства Трамп уже издал ряд неоднозначных указов, в том числе о запрете на въезд гражданам семи стран и строительстве стены на границе с Мексикой. Президент также пообещал в ближайшее время представить план налоговой реформы, снизить налоги, модернизировать общую инфраструктуру и уменьшить госрегулирование.
Еще одним источником беспокойства трейдеров являются проблемы администрации президента, связанные с отставкой на этой неделе советника по национальной безопасности Майкла Флинна, отмечает агентство Рейтер.
"Рынок пытается приспособиться к политике президента Трампа, а его (Трампа - ред.) подход к торговле может не оказать поддержку доллару", - цитирует агентство старшего валютного стратега IG Securities Юниси Исикаву (Junichi Ishikawa).
Тем не менее, последние данные статистики из США по инфляции и розничным продажам оказались положительными. Как сообщило министерство труда страны, потребительские цены в январе в годовом выражении выросли на 2,5%, а в месячном - на 0,6%. Аналитики ожидали роста индикатора в годовом выражении на 2,4%, а в месячном - на 0,3%. Рост объема розничных продаж в стране в январе в месячном выражении составил 0,4%. Аналитики ожидали роста индикатора лишь на 0,1% к декабрю 2016 года.
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