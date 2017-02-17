Рост долларовых продаж вылился 16 февраля в 8-копеечное снижение валютного курса: межбанк закрылся в рамках 26,95-27,0 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Если бы Нацбанк второй день подряд не провел валютный аукцион и не выкупил $28,4 млн. из предложенных $31,1 млн., то цена доллара наверняка провалилась бы ниже психологической отметки. Однако чиновники вовремя собрали излишек с рынка, и этого не произошло.

«С самого утра при открытии торговой сессии уровнями 26,98-27,08 грн./$ импортеры заняли оборону ниже отметки 27,0 грн./$ и в течение дня не сдавали позиции. Под давлением продаж котировки экспортеров плавно спустились к 27,0 грн./$. Основная часть сделок была заключена в диапазоне 26,98-27,0 грн./$. Ожидаемый рынком аукцион Нацбанка по покупке долларов избавил межбанк от избытка валютного предложения. После участия НБУ курс предпринял неудачную попытку скорректироваться к 26,98-27,03 грн./$. Финишировали безналичные торги на уровнях 26,95-27,0 грн./$», - рассказал Верхградский.

Можно сказать, что рынок выровнялся под центробанк, ведь регулятор сегодня отсекал курс именно на этом уровне - 27,0 грн./$. И проводил только аукцион, обошелся без покупок у 20-ки банков по «наилучшему курсу».

В четверг снова активизировались банки, которые брали сегодня доллар на свои личные цели, на позицию. В разгар налогового периода (до 17 февраля бизнес должен рассчитаться с госбюджетом по налогу на прибыль за четвертый квартал 2016 г.) у импортеров по-прежнему не хватало гривни для валютных закупок.

В тоже время экспортеры, которым также нужно было платить государству, активизировали долларовые продажи и увеличили 16 февраля долларовые продажи со вчерашних $255,10 млн. до $286,50 млн.

Были опасения, что энергетические проблемы в металлургии выльются в сокращение валютного предложения (что сталевары станут экономить свой доллар). Однако они не оправдались.

«Само введение ЧП в энергетике не оказало влияние на действия участников торгов. Гривна необходима компаниям для того, чтобы закрыть налоговый период. Но вынося за скобки политическую составляющую, сама по себе сложившаяся ситуация несет риски для экономики страны в дальнейшем. Если одна из главных экспортоориентированных отраслей - металлургия - начнет сокращать производство или сворачивать деятельность и, соответственно, сокращать объемы экспорта, сократятся и поступления на наши рынки валюты, что, безусловно, способно оказать девальвационный эффект», - сказал UBR.ua Олег Куринной.

Другие финансисты также подтвердили, что ЧП еще не отразилось на межбанке.

«Ввиду преобладающего предложения иностранной валюты, заявления власти об остановке экспорта электроэнергии сегодня на курсе особо не отразилось», - заверил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

На завтра финансисты дают разные прогнозы. Есть опасения, что на межбанке станут продавать меньше валюты.

«На локальном ресурсном рынке сохраняется дефицит безналичной гривны, это продолжит способствовать продажам валюты на межбанке. Тем не менее, завтра в последний день текущего налогового периода ожидаем снижение в сравнении с последними днями активности продавцов валюты», - сказал Станислав Верхградский.

В тоже время некоторые финансисты рассчитывают на активные продажи экспортеров из-за грядущего американского праздника - День Президента.

«По состоянию на сейчас ситуация на межбанке пока остается довольно стабильной. Завтра мы ожидаем активной торговой сессии как по причине необходимости бизнеса погашать налог на прибыль, так и из-за того, что в понедельник в США будет выходной и участники будут стараться завтра по максимуму закрыть свои сделки», - считает Олег Куринной.

Верхградский прогнозирует 17 февраля старт межбанка в рамках 26,98-27,10 грн./$, а Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 27,0-27,15 грн./$.

На наличном рынке пока спокойно. Курс доллара продолжает спускаться вслед за межбанком.

«На данный момент влияние выплат вкладчикам Платинум Банка не ощущается на спросе на наличную валюту. Курс после вчерашнего вечернего подскока до 27,30-27,40 грн./$ сегодня с утра вернулся ко вчерашним показателям 27,25-27,35 грн./$ и в течении дня не изменялся», - сообщил Станислав Верхградский.

До активизации валютных покупок крупных вкладчиков Платинум Банка банкиры не ждут резкого подорожания доллара в кассах.