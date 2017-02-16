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Депозитные ставки для физлиц 16.02.17
17:21 16.02.2017 |
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|16.02.17
|15.02.17
|16.02.17
|15.02.17
|16.02.17
|15.02.17
|3 месяца
|15.60
|15.63
|3.74
|3.79
|2.78
|2.78
|6 месяцев
|16.71
|16.73
|4.58
|4.63
|3.55
|3.55
|9 месяцев
|16.38
|16.43
|4.04
|4.14
|2.60
|2.60
|12 месяцев
|17.26
|17.31
|5.26
|5.32
|4.38
|4.38
Источник: НБУ
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