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Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
12:38 16.02.2017 |
НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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16.02.2017
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15.02.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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2
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1.00
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27.0100
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27.1040
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11:00
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22
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8.98
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27.0946
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27.0535
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11:30
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52
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26.82
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27.0288
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27.0333
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12:00
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142
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62.54
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27.0098
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27.0774
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12:30
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196
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87.70
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27.0032
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27.0334
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13:00
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27.0213
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13:30
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27.0134
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27.0067
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14:30
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27.0065
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15:00
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27.0041
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15:30
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27.0025
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27.0017
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