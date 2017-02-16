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Топливно-энергетический комплекс
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.02.2017
10:27 16.02.2017 |
В среду, 15 февраля, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 187 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ передают Українські Новини.
Из них: overnight - 50 млн гривен по ставке 16,00% годовых 1 банку; кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 137 млн гривен на срок 14 дней 1 банку по ставке 16,00%.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 43 банкам на сумму 2 890 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 34 банкам на сумму 5 411 млн гривен.
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