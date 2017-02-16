В среду, 15 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 7,9 млн долларов по сравнению с 14 февраля до 129,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,3 млн долларов по сравнению с 14 февраля до 157,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,3%, или на 909 млн долларов до 5,449 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 16 коп. до 27,00 UAH/USD.