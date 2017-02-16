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Топливно-энергетический комплекс
Золото дорожает из-за роста спроса на безопасные активы
08:48 16.02.2017 |
Стоимость золота в четверг утром растет, поскольку увеличивается спрос на безопасные активы из-за геополитической неопределенности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.19 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,75 доллара, или на 0,14% - до 1234,85 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,06% - до 17,95 доллара за унцию.
Настороженность инвесторов связана с геополитическими рисками. Трейдеры ожидают предстоящих выборов в Европе и опасаются будущих действий президента США Дональда Трампа. Ранее президент пообещал в ближайшее время представить план налоговой реформы, а также заявил о своих намерениях модернизировать инфраструктуру и уменьшить госрегулирование.
Претендент на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен намерена вывести страну из еврозоны и из военного командования НАТО. Кроме того, в марте и сентябре состоятся парламентские выборы в Нидерландах и Германии соответственно. На этом фоне увеличивается спрос на надежные активы, к числу которых традиционно относится золото.
При этом потенциал роста стоимости золота сдерживается заявлениями главы ФРС США Джанет Йеллен о необходимости увеличить базовую процентную ставку в ближайшие месяцы. Драгметалл чувствителен к повышению учетной ставки США, поскольку такая мера приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.
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