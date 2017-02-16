Форекс - Курс доллара к мировым валютам в четверг утром снижается, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли днем ранее, свидетельствуют данные торгов и мнения аналитиков.

По состоянию на 08.45 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,21%, до 100,87 пункта. Курс доллара к иене снижался при этом до 113,84 иены за доллар со 114,16 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0622 доллара за евро с 1,0602 доллара за евро на предыдущем закрытии.

В среду доллар дорожал на фоне сильной статистики из США по инфляции и розничным продажам. Как сообщил минтруд страны, потребительские цены в январе в годовом выражении выросли максимальными темпами с марта 2012 года - на 2,5%, а в месячном они подросли на 0,6%. Аналитики ожидали меньшего роста индикаторов: в годовом выражении на 2,4%, а в месячном - на 0,3%.

Кроме того, рост объема розничных продаж в стране в январе в месячном выражении составил 0,4%. Аналитики ожидали роста индикатора лишь на 0,1% к декабрю 2016 года. При этом показатель декабря был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 1%, тогда как ранее сообщалось об увеличении на 0,6%.

Тем не менее, некоторые аналитики отметили, что эти данные могут быть не такими позитивными, как кажутся, сообщает агентство Рейтер. "Кажется, что увеличение розничных продаж связано с более высокими ценами, а не с ростом реального потребления", - сказал агентству главный стратег Barclays Синьитиро Кадота (Shinichiro Kadota).

Аналитик резюмировал, что валютные инвесторы фиксируют прибыль от подорожания доллара на этой неделе. Участники рынка также ожидают новой порции статистики из США - о рынке труда, которая будет опубликована позднее в четверг. По прогнозам экспертов, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросло на 11 тысяч с показателя предыдущей недели - до 245 тысяч.