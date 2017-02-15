Стоимость золота в среду замедлила рост на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о возможном повышении процентной ставки в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,55 доллара, или на 0,13% - до 1226,95 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,16% - до 17,92 доллара за унцию.

Во вторник Джанет Йеллен выступила перед банковским комитетом сената. Она заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. Глава ФРС также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.

Золото чувствительно к повышению учетной ставки США, поскольку такая мера приведет к удорожанию американской валюты. В свою очередь, укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Удорожанию золота также способствуют политические риски, связанные с предстоящими выборами в Европе и опасениями инвесторов по поводу будущих действий президента США Дональда Трампа. На этом фоне увеличивается спрос на надежные активы, к числу которых традиционно относится золото.

По мнению аналитика банка AZN Дэниэла Хайнса (Daniel Hynes), слова которого приводит агентство Рейтер, геополитические риски способствуют росту цены золота, несмотря на то, что ФРС может повысить процентную ставку в марте.