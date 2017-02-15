Форекс - Курс доллара к мировым валютам растет на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о возможном повышении процентной ставки в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.12 EET курс доллара к иене рос до 114,37 иены за доллар со 114,26 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 101,24 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0577 доллара за евро с 1,0579 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Во вторник состоялось выступление Джанет Йеллен перед банковским комитетом сената. Глава ФРС заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. В рамках слушаний в сенате она также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.

"Инвесторы не ожидали, что заявления Йеллен будут "ястребиными", поэтому курс доллара вырос", - цитирует агентство Рейтер стратега Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера (Ayako Sera). Он также добавил, что нет существенных факторов, которые бы могли сдержать ФРС от повышения ставки в марте.

Инвесторы также ожидают статистики по инфляции в США, которая будет опубликована позднее в среду. По мнению опрошенных агентством аналитиков, потребительские цены в стране в США в январе выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.