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Доллар дорожает к мировым валютам 15 февраля на заявлениях Йеллен относительно повышения ставки
07:37 15.02.2017 |
Форекс - Курс доллара к мировым валютам растет на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о возможном повышении процентной ставки в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.12 EET курс доллара к иене рос до 114,37 иены за доллар со 114,26 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 101,24 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0577 доллара за евро с 1,0579 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Во вторник состоялось выступление Джанет Йеллен перед банковским комитетом сената. Глава ФРС заявила, что регулятор в ближайшие месяцы может повысить учетную ставку. В рамках слушаний в сенате она также признала, что задержка с повышением ставки может создать определенные проблемы для рынка и в итоге привести к новой рецессии.
"Инвесторы не ожидали, что заявления Йеллен будут "ястребиными", поэтому курс доллара вырос", - цитирует агентство Рейтер стратега Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера (Ayako Sera). Он также добавил, что нет существенных факторов, которые бы могли сдержать ФРС от повышения ставки в марте.
Инвесторы также ожидают статистики по инфляции в США, которая будет опубликована позднее в среду. По мнению опрошенных агентством аналитиков, потребительские цены в стране в США в январе выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.
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