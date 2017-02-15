На валютном рынке произошел курсовой разворот: за подорожанием доллара на 10 копеек в начале недели последовал его обвал сразу на 20. В итоге 14 февраля межбанк закрылся в рамках 27,10-27,15 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Котировки скатились лишь к 13 часам. Утром банкиры торговали дорого, и даже пытались сильнее поднять цену доллара. Только после выхода большего предложения произошел курсовой откат.

"Торги на межбанке открылись с 27,25-27,35 грн./$, после чего проходили на уровне 27,21-27,31 грн./$. Ближе к обеду рынок немного "постоял" на 27,28-27,32 грн./$ и только после этого началось укрепление гривни", - уточнил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Объем долларовых торгов 14 февраля вырос со вчерашних $227,54 млн. до $274,82 млн.

При этом новых факторов для увеличения валютных продаж не появилось, работали старые: подготовка агросектора к посевной и уплата бизнесом к 17 февраля налога на прибыль за четвертый квартал 2016 г. В обоих случаях, экспортерам требовалась гривна, потому они и конвертировали свои валютные сбережения.

"Выход на рынок крупных экспортеров вызван сезонными факторами. Начиная от продолжающихся поступлений от валютной выручки аграриев до необходимости крупным компаниям погашать налог на прибыль", - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Национальный банк не выходил на межбанк ни в какой форме: ни в рамках общего валютного аукциона, ни для покупки/продажи валюты по системе "наилучшего курса" у 20-ки банков. При этом финансисты уверяют, что и сами не сильно активничали на межбанке.

"Сегодня активность банков оставалась на уровне предыдущих дней. Со стороны импортеров при снижении котировок на рынок вышел отложенный спрос. При этом валюты хватило всем желающим", - подчеркнул Станислав Верхградский.

Кстати, он заверил, что после того как Нацбанк в пять раз увеличил подопечным размер валютной позиции (с 0,1% до 0,5% регулятивного капитала), он не пытался как сдерживать их покупки на межбанке. Банкиры скупают столько доллара, сколько им позволяет новый норматив.

"На наш взгляд, НБУ перед тем, как увеличить максимально допустимый размер покупки банками валюты на позицию, провел тщательный анализ возможных при таких условиях объемов покупок банками, не нарушая лимит длинной ОВП. Если бы это нововведение создавало угрозу курсовой стабильности, Нацбанк не стал бы изменять данное ограничение. Недопуск к торгам заявок импортеров центробанк давно уже не практикует", - заверил Верхградский.

Банкиры верят в то, что их возможности по скупке доллара не будут ограничиваться даже, если курс гривни вдруг начнет падать. Они убеждены, что Нацбанк не вернет их к старому нормативу.

Финансисты считают, что в ближайшее время на межбанке не будет проблем с валютой - ее должно хватать.

"Рост валютного предложения происходит даже на фоне увеличения лимитов покупки валюты на безналичном рынке для банков. Соответственно какой-либо необходимости вмешиваться в торги или каким-либо образом оказывать влияние на финучреждения у Нацбанка нет. В противном случае регулятор бы не смягчал ограничения", - сказал Олег Куринной.

Он ждет, что завтра курс безналичного доллара продолжит снижаться, и прогнозирует торговлю в рамках 27,05-27,20 грн./$.

Еще оптимистичнее настроен Станислав Верхградский - прогнозирует 15 февраля старт межбанка в рамках 27,0-27,15 грн./$.

"Завтра на первом плане на межбанке ожидаем выступление экспортеров с продажами валюты под уплату предстоящих налогов. В противовес продавцам валюту продолжат скупать банки на собственную валютную позицию и Нацбанк, который попытается откупить проданные на недавних интервенциях доллары", - считает он.

Вслед за межбанком во вторник следовал и наличный рынок - здесь цена доллара просела на 10-12 копеек в среднем по рынку.

"Количество желающих продать валюту значительно преобладало над спросом, как результат мы увидели снижение наличных котировок до уровня 27,25-27,38 грн./$", - отметил Верхградский.

При этом он допускает дальнейшее снижение долларового курса в кассах - ближе к межбанковскому.

"На данный момент настроение на рынке склонно к дальнейшему снижению, но что будет во время соприкосновения наличного и межбанковского рынков, прогнозировать сложно", - заметил Верхградский.