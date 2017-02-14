Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|01.02
|288.5.0 (16.0; 14)
|03.02
|100.0 (16.0)
|09.02
|21.0 (16.0)
|10.02
|21.0 (16.0)
|13.02
|21.0 (16.0)
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|07.02
|7880.0 (12.0)
|4354.0 (14.0; 14)
|08.02
|10986.0 (12.0)
|5455.0 (14.0; 14)
|09.02
|10470.0 (12.0)
|4437.0 (14.0; 14)
|10.02
|3111.0 (12.0)
|4858.0 (14.0; 14)
|13.02
|3776.0 (12.0)
|2973.0 (14.0; 14)
.Данные НБУ