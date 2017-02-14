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Остатки средств на корсчетах банков 14 февраля
10:27 14.02.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 февраля
|36755.1
|13 февраля
|47118.6
|14 февраля
|48836.7
Данные: Нацбанк Украины
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