В понедельник, 13 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 57,9 млн долларов по сравнению с 10 февраля до 113,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 41,2 млн долларов по сравнению с 10 февраля до 142,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 19 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 27,22 UAH/USD.