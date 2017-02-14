Стоимость золота во вторник растет на удешевлении доллара к мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,35 доллара, или на 0,43% - до 1231,05 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,38% - до 17,89 доллара за унцию.

Поддержку ценам на золото оказывает удешевление американской валюты, которое вызвано беспокойством инвесторов по поводу выступления Йеллен позднее во вторник. Глава ФРС США выступит в конгрессе перед банковским комитетом сената. Ожидается, что Йеллен сделает комментарии относительно примерных сроков повышения базовой процентной ставки.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,24%, до 100,78 пункта.

Кроме того, удорожанию золота способствуют опасения инвесторов относительно будущих действий президента США Дональда Трампа и выборов во Франции, пишет агентство Рейтер. На этом фоне увеличивается спрос на надежные активы, к числу которых традиционно относится золото.