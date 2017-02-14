Финансовые новости
- |
- 14.02.17
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Курс доллара снижается 14 февраля перед выступлением главы ФРС
17:24 14.02.2017 |
Форекс - Доллар дешевеет к мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в американском сенате и данных об инфляции в январе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.38 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 100,88 пункта. Курс доллара к иене уменьшался до 113,57 иены за доллар со 113,73 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0606 доллара за евро с 1,0597 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Позже во вторник Йеллен выступит перед банковским комитетом сената. Инвесторы ожидают, что глава ФРС сделает комментарии относительно примерных сроков повышения базовой процентной ставки.
Трейдеры также обратили внимание на "голубиные" заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана (Robert Kaplan). "Будущее сворачивание стимулирующей монетарной политики может, вероятно, быть осуществлено постепенно и терпеливо", - цитирует агентство Market Watch Каплана.
Инвесторы ожидают и статистики инфляции в США, которая будут опубликована в среду. По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, потребительские цены в стране в США в январе выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Прилепину слава Гиви и Моторолы
ТОП-НОВОСТИ
|В 2016 положительное сальдо внешней торговли составило $0,3 млрд
В 2016 году внешнеторговый оборот составил 63 414,5 млн долларов, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 346,7 млн долларов, или на 0,4%. В том числе объем торговли со странами СНГ составил 13 347,2 млн долларов, уменьшившись на 3 550,6 млн долларов, или на 15,7% по сравнению с 2015 годом.
|Мариупольское направление. Боевики пытаются отбросить ВСУ от Пикуз
|Короткая память. Семенченко забыл, зачем блокирует Донбасс
|Гройсман оценивает рост ВВП 2,2% в 2016
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14 февраля
|Курс доллара снижается 14 февраля перед выступлением главы ФРС
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 14.02.2017
|Депозитные ставки для физлиц 14.02.17
|НБУ в 2016 получил 4 млрд гривен от неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования
|Жертвами карточных мошенников чаще становятся клиенты "ПриватБанка" и "Ощадбанка" - НБУ
|Удастся ли Трампу пересмотреть закон Додда - Франка?
Скорее всего, не следует ожидать радикальных шагов. Но ослабление регулирования, безусловно, оправданно, особенно для небольших банков. Что касается крупных финансовых организаций, то здесь, по мнению экспертов, должны сохраняться требования к высокому уровню капитала.
Это интересно
|Манекены для краш-тестов станут старше и толще
|Хотите зарабатывать больше? Работайте меньше
|Антивирусы и межсетевые экраны влияют на безопасность HTTPS
|Первый электрокар Volvo появится через два года
|Серийный выпуск смартфонов Samsung со сгибающимися дисплеями начнется в этом году
|Из магазина Google Play Store вскоре исчезнет огромное количество приложений
|Представлен логотип и утверждено название 5G