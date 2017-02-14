Форекс - Доллар дешевеет к мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в американском сенате и данных об инфляции в январе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 100,88 пункта. Курс доллара к иене уменьшался до 113,57 иены за доллар со 113,73 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0606 доллара за евро с 1,0597 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Позже во вторник Йеллен выступит перед банковским комитетом сената. Инвесторы ожидают, что глава ФРС сделает комментарии относительно примерных сроков повышения базовой процентной ставки.

Трейдеры также обратили внимание на "голубиные" заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана (Robert Kaplan). "Будущее сворачивание стимулирующей монетарной политики может, вероятно, быть осуществлено постепенно и терпеливо", - цитирует агентство Market Watch Каплана.

Инвесторы ожидают и статистики инфляции в США, которая будут опубликована в среду. По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, потребительские цены в стране в США в январе выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном - на 0,3%.