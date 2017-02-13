Форекс - Доллар продолжает дорожать к мировым валютам после встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась на выходных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.53 EET курс доллара к иене рос до 113,87 иены за доллар со 113,20 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,0606 доллара за евро с 1,0642 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 100,98 пункта.

В минувшие выходные состоялись официальные переговоры Трампа и Абэ. Инвесторы считают, что они завершились позитивно, поскольку Трамп по их итогам не делал резких заявлений по вопросам торговли, валюты и безопасности.

"Это стало на удивление хорошей новостью для тех, кто был озабочен отношениями между США при Трампе и двумя азиатскими великими державами: Китаем и Японией", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).

Трейдеры также ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в конгрессе. Во вторник Йеллен выступит перед банковским комитетом сената, а в четверг - перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Инвесторы надеются услышать от главы ФРС намеки на примерные сроки повышения базовой процентной ставки.