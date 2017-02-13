Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 10 февраля, банки увеличили на 478,01 млн гривен до 254,340 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 10 февраля увеличился на 22,54 млн гривен до 6,154 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 52,14 млн гривен до 23,829 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 10 февраля увеличился на 448,40 млн гривен до 667,668 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: