В пятницу, 10 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 63,1 млн долларов по сравнению с 9 февраля до 171,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 44 млн долларов по сравнению с 9 февраля до 183,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 13 коп. в пятницу снизился на 19 коп. до 27,21 UAH/USD.