Стоимость золота в понедельник снижается на удорожании доллара к иене после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.20 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,15 доллара, или на 0,25% - до 1232,65 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,11% - до 17,95 доллара за унцию.

В минувшие выходные состоялись официальные переговоры Трампа и Абэ. Политики обсудили вопросы безопасности и рынка труда, но не затронули тему валютной политики. Трамп также заявил, что поддерживает Японию "на 100%" и считает ее своим союзником. На этом фоне курс доллара к иене рос до 113,67 иены за доллар со 113,20 иены на прошлых торгах.

Инвесторы также ожидают, что в ближайшее время Трамп объявит амбициозный план налоговой реформы, сообщает агентство Рейтер. Ожидается, что президент снизит налоговое бремя. Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.