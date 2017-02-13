Форекс - Курс доллара к иене растет после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 EET курс доллара к иене рос до 113,64 иены за доллар со 113,20 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 100,83 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,0634 доллара за евро с 1,0642 доллара за евро на предыдущем закрытии.

В минувшие выходные состоялись официальные переговоры Дональда Трампа и Синдзо Абэ. Трамп заявил, что поддерживает Японию "на 100%" и считает ее своим союзником. Политики в частности обсудили вопросы безопасности, рынка труда, но не затронули тему валютной политики.

Главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что переговоры завершились без признаков конфронтации. Доллар дорожает, поскольку инвесторы ожидают "феноменального" налогового плана Трампа, считает аналитик.

Во время встречи с главами авиакомпаний на прошлой неделе Трамп пообещал модернизировать инфраструктуру, уменьшить регулирование и снизить налоги. Президент назвал свой налоговый план "феноменальным", но не сообщил дополнительных подробностей, кроме того, что собирается снизить налоговое бремя.