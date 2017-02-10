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Депозитные ставки для физлиц 10.02.17
18:52 10.02.2017 |
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|09.02.17
|10.02.17
|09.02.17
|10.02.17
|09.02.17
|10.02.17
|3 месяца
|15.65
|15.65
|3.83
|3.83
|2.82
|2.82
|6 месяцев
|16.75
|16.75
|4.67
|4.67
|3.59
|3.59
|9 месяцев
|16.43
|16.43
|4.14
|4.14
|2.60
|2.60
|12 месяцев
|17.38
|17.38
|5.34
|5.34
|4.40
|4.40
Источник: НБУ
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