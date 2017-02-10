Финансовые новости
- |
- 10.02.17
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Китайские биржи приостановили вывод биткойнов после переговоров с ЦБ Китая
13:38 10.02.2017 |
Три крупнейшие биржи криптовалют приняли меры по ограничению вывода биткойнов под давлением со стороны Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны), борющегося с отмыванием денег и несоблюдением правил валютного контроля.
Биржа BTC China приостановила вывод биткойнов на 72 часа для пересмотра своей политики, тогда как Huobi и OKCoin прекратили его вовсе. Эти действия стали следствием требований ЦБ, говорится в совместном заявлении бирж.
По словам представителей торговых платформ, ограничения будут сняты после того, как биржи обновят свои правила в сфере контроля за перемещением средств, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов. На это может потребоваться около месяца.
Согласно оценке Chainanalysis, только в 2016 году с помощью биткойнов из Китая было выведено $2 млрд. Эксперты аналитической фирмы утверждают, что в первой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткойнами были осуществлены в Китае.
Курс биткойна в четверг упал на 7,8%, до $977 за биткойн. Вместе с тем за последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня.
Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета - Юнкер
|Одним из последствий "ползучего наступления" стало то, что Вооруженные силы Украины подошли к Донецку вплотную
|Денежная масса в Украине в январе сократилась на 3,3%, наличные средства на 6,2% - НБУ
|Финансисты допускают рост котировок межбанка до 27,20-27,25 грн./$
Финансистов очень порадовало разрешение Нацбанка в пять раз увеличить их возможности по покупке валюты. Ведь банки больше не будут так часто нарушать норматив валютной позиции только из-за того, что не успели в конце дня сбыть партию долларов. Кстати, Нацбанк от этого проиграет.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|НБУ утвердил новый принцип разделения банков на 3 группы
|Курс доллара слабо растет в паре с евро на заявлениях Трампа
|Биржи АТР закрылись в плюсе 10 февраля, кроме шэньчжэньской, на удешевлении иены
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги последнего дня рабочей недели ростом, кроме шэньчжэньской биржи, на фоне удешевления иены к мировым валютам, что на руку японским экспортерам, свидетельствуют данные торгов.
|НБУ продал $26,9 млн на аукционе в пятницу при спросе $30 млн
|НАБУ расследует деятельность зампредседателя НБУ Рожковой
НАБУ зарегистрирует на следующей неделе производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в частности, обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.
|Китайские биржи приостановили вывод биткойнов после переговоров с ЦБ Китая
Это интересно
|Исследователи из группы Google Brain научили искусственный интеллект увеличивать разрешение изображений с восстановлением деталей
Сцены из фильмов, когда изображение с камеры видеонаблюдения удается увеличивать почти бесконечно, получая все новые и новые детали, до сих пор вызывали лишь улыбку. Однако команде разработчиков Google Brain удалось получить результат, делающий эти сцены более реалистичными.
|Производитель "умных" телевизоров оштрафован на $2,2 млн за шпионаж
|Ford Expedition стал на 136 килограммов легче
В движение Ford Expedition нового поколения приводится при помощи 3,5-литрового наддувного мотора семейства EcoBoost. Агрегат, отдача которого пока не называется, сочетается с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Прежде Expedition также оснащали двигателем 3.5, но сочетался он с шестиступенчатым «автоматом».
|Лучшая автомобильная реклама финала NFL
|В 2016 гуду киберпреступления обошлись мировой экономике в $450 млрд
|Акционеры против Цукерберга: кто и зачем добивается отставки главы Facebook
|Twitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей