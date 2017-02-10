Сергей Костяев, РБК

В отличие от многих других тем позиция Трампа по вопросу о дерегулировании финансового сектора целиком совпадает с позицией республиканцев.

С первых дней в Белом доме Дональд Трамп подписывает указ за указом, демонстрируя намерение выполнить все свои предвыборные обещания. Одни инициативы, прежде всего указ по иммиграции, сразу попадают в центр внимания общественности и даже блокируются судами, а другие - такие как ревизия финансовой реформы Обамы - не встречают такой реакции, так как кажется, что они не так непосредственно влияют на повседневную жизнь.

Вместе с партией

Однако тема дерегулирования финансового сектора интересна во многих отношениях. Прежде всего именно здесь Трамп точно попадает в вашингтонский «пазл», так как его позиция целиком совпадает с позицией истеблишмента Республиканской партии, контролирующей конгресс. Джеб Хенсарлинг, глава комитета палаты представителей по финансовым услугам, заявил, что решение Трампа символизирует «начало конца ошибки Додда - Фрэнка» - так по фамилиям глав финансовых комитетов палаты представителей и сената называют реформу 2010 года.

Замысел указа Трампа в том, чтобы сократить государственное вмешательство в дела банков и финансовых компаний, что, во-первых, существенно снизит издержки для их бизнеса, хотя бы за счет сокращения армии юристов, во-вторых, как следствие, позволит увеличить прибыль, поскольку нынешнее законодательство предъявляет жесткие требования к размеру капитала и правилам проведения финансовых операций.

Правда, в среднесрочной перспективе послабления для Уолл-стрит могут привести к очередному кризису, если финансисты вернутся к практике рискованных операций. Например, Лоуренс Саммерс, профессор Гарварда и министр финансов времен Билла Клинтона, считает, что следует снизить регуляторную нагрузку лишь на небольшие компании, деятельность же крупных игроков связана со слишком серьезными системными рисками. Комментируя жалобу Трампа на то, что некоторые его друзья не могут взять кредит в банках, Саммерс заметил, что это как раз хорошо свидетельствует о состоянии их бизнеса и то, что им вообще не нужно давать кредиты.

Противники дерегулирования опасаются, что ослабление контроля приведет к дореформенной ситуации, когда из-за действий финансовых гигантов возникли гигантские пузыри на рынках капитала, схлопывание которых и привело к кризису 2008 года, когда государству пришлось потратить сотни миллиардов долларов для стабилизации банковской системы.

Моральные риски

В указе Трампа обещано проведение тщательного анализа влияния регуляторных норм на экономический рост с учетом системных рисков и проблем функционирования рыночной экономики, таких как «моральный риск» (moral hazard) - ситуация, в которой предприниматель легко принимает рискованные решения, поскольку отвечать за их последствия будут другие, а также «асимметричность информации» - когда участники сделки имеют неравный доступ к информации и/или обладают информацией разного качества.

Также дается поручение еще не утвержденному сенатом министру финансов США (Трамп предложил на эту должность Стивена Мнучина из Goldman Sachs) и Совету по надзору за финансовой стабильностью в течение 120 дней провести анализ действующих нормативных актов на предмет их соответствия основным принципам финансовой политики новой администрации.

Еще одной инициативой в этой сфере стал меморандум Трампа о судьбе «фидуциарного правила». Ожидается, что действие правила будет приостановлено с 10 апреля 2017 года.

Между тем «фидуциарное правило» также было введено на основе опыта финансового кризиса 2008 года. Тогда многие инвестиционные консультанты предлагали своим клиентам купить низкокачественные ценные бумаги, от которых сами избавлялись. Финансовые корпорации давно добивались отмены этой нормы и даже подавали судебные иски.

Многие уже отметили, что Трамп взял на работу шесть бывших сотрудников Goldman Sachs - не только будущего министра финансов, но и Гэри Кона, возглавившего Национальный экономический совет. Этот феномен называется «вращающаяся дверь» - люди переходят с государственной службы в бизнес и обратно, создавая потенциальный «конфликт интересов». Ведь, находясь на госслужбе, они могут отстаивать интересы бывшего работодателя или принимать государственные решения, ориентируясь на возможность «хлебной» должности в конкретной компании.

Не поверили в удачу

Уолл-стрит - одна из влиятельнейших сил в Вашингтоне. В прошлом году она занимала третье место по расходам на лоббизм ($490 млн), пропустив вперед лишь сектор здравоохранения с $509 млн, свидетельствует Центр за ответственную политику.

Любопытно отметить, что на президентских выборах финансовый сектор предпочитал Хиллари Клинтон, ей было пожертвовано $84 млн, тогда как Трамп получил лишь один миллион. Вероятно, капитаны Уолл-стрит, как и большинство политологов и социологов, просто не верили в возможность его избрания.

Впрочем, в финансовом мире нет единства по поводу судьбы реформы Додда - Фрэнка. Крупные фирмы, потратившие немалые средства на адаптацию к новым нормам, предпочитают их существенное смягчение, тогда как мелкие банки и кредитные союзы выступают за их полную отмену. Они просто не обладают необходимыми ресурсами для полного соблюдения всех норм.

Поэтому не факт, что спустя 120 дней, отмеченных в указе Трампа, сразу появятся конкретные рекомендации министра финансов по дерегулированию экономики. Впрочем, политических препятствий на пути реформы нет. Стив Мнучин еще не утвержден сенатом, поскольку демократы используют все возможности для замедления процесса, однако заблокировать эту кандидатуру им не удастся. Частичная отмена финансовой реформы Обамы потребует внесения изменений в закон, указами ее провести нельзя. Казалось бы, демократы могут воспользоваться флибустьерством, но, судя по всему, республиканцы намерены идти по пути подавления сопротивления.