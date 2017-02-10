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Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в январе сократилась на 4% до 71,8 млрд гривен
10:46 10.02.2017 |
Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в январе сократился на 4%, или на 2,997 млрд гривен до 71,781 млрд гривен на 1 февраля 2017 года.
Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.
Объем задолженности платежеспособных банков на 1 февраля составил 71,8 млрд гривен.
Нацбанк не обнародовал пока информацию о том, какой объем задолженности неплатежеспособных банков.
На 1 ноября 2016 года она составляла 52,4 млрд гривен.
В то же время Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 284,729 млрд гривен, что на 8,1% меньше, чем в январе 2016 года.
НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.
Ообъем средств в депозитных сертификатах НБУ в январе уменьшился на 10,8% до 60,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.
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