Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в январе сократился на 4%, или на 2,997 млрд гривен до 71,781 млрд гривен на 1 февраля 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

Объем задолженности платежеспособных банков на 1 февраля составил 71,8 млрд гривен.

Нацбанк не обнародовал пока информацию о том, какой объем задолженности неплатежеспособных банков.

На 1 ноября 2016 года она составляла 52,4 млрд гривен.

В то же время Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 284,729 млрд гривен, что на 8,1% меньше, чем в январе 2016 года.

НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.

Ообъем средств в депозитных сертификатах НБУ в январе уменьшился на 10,8% до 60,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.