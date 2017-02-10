В январе средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, снизились на 5,8 млрд гривен, или на 1,3% с 429,640 млрд гривен на 1 января до 423,884 млрд гривен на 1 февраля.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Гривневые вклады населения в банках в январе уменьшились на 1,1% с 197,4 млрд гривен на 1 января до 195,2 млрд гривен на 1 февраля.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце уменьшились с 232,3 млрд гривен до 228,7 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в январе уменьшились на 11,4 млрд гривен, или на 3,2% с 357,9 млрд гривен на 1 января до 346,6 млрд гривен на 1 февраля.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в январе для юрлиц снизилась с 10,9% до 8,8%, для физлиц с 15,6% до 14,6%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.