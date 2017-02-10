Форекс - Доллар в ходе торгов в пятницу стабилен в паре с евро после укрепления в четверг, которому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о скорых налоговых послаблениях для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Евро к 8:10 EET 10 февраля стоил $1,0664 по сравнению с $1,0666 на закрытие североамериканского рынка в четверг.

Курс доллара к иене составил 113,66 иены против 113,17 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой также дорожает - 121,21 иены против 120,70.

В четверг индекс WSJ, отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине 16 основных валют, поднялся на 0,4%.

Д.Трамп в ходе встречи с представителями авиакомпаний США отметил, что его планы по снижению налогов для американских компаний движутся с опережением графика. Перспективы ослабления налогового бремени в США поддерживали рост на многих финансовых рынках, однако до сих пор президент не раскрыл никаких подробностей.

С начала недели доллар подорожал на 1,2% по отношению к евро и на 0,6% - к иене.

В пятницу Д.Трамп примет в Вашингтоне премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По словам представителей Белого дома, тема манипулирования курсом иены не будет фигурировать в качестве приоритетной.

Между тем австралийский доллар поднялся на 0,4% по отношению к доллару США на торгах в пятницу благодаря превысившим ожидания данным об экспорте и импорте Китая.

