Стоимость золота в пятницу снижается в противовес укреплению доллара после опубликованной днем ранее позитивной статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,7 доллара, или на 0,95% - до 1225,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,99% - до 17,57 доллара за унцию.

В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 февраля, снизилось на 12 тысяч с показателя предыдущей недели - до 234 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора - на 4 тысячи, до 250 тысяч.

Кроме того, среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 4 февраля, снизилось на 3,75 тысячи с показателя прошлой недели - до 244,25 тысячи. Таким образом, индикатор достиг минимума с ноября 1973 года.

Позитивные данные по рынку труда усиливают ожидания скорого повышения базовой процентной ставки ФРС США. Улучшение динамики в этой сфере является одним из ключевых условий для подобного решения. Это, в свою очередь, делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов и ведет к ее удорожанию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,04% - до 100,71 пункта. Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.