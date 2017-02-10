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Золото дешевеет на позитивной статистике по рынку труда США
08:55 10.02.2017 |
Стоимость золота в пятницу снижается в противовес укреплению доллара после опубликованной днем ранее позитивной статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.44 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,7 доллара, или на 0,95% - до 1225,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,99% - до 17,57 доллара за унцию.
В четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 февраля, снизилось на 12 тысяч с показателя предыдущей недели - до 234 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора - на 4 тысячи, до 250 тысяч.
Кроме того, среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 4 февраля, снизилось на 3,75 тысячи с показателя прошлой недели - до 244,25 тысячи. Таким образом, индикатор достиг минимума с ноября 1973 года.
Позитивные данные по рынку труда усиливают ожидания скорого повышения базовой процентной ставки ФРС США. Улучшение динамики в этой сфере является одним из ключевых условий для подобного решения. Это, в свою очередь, делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов и ведет к ее удорожанию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,04% - до 100,71 пункта. Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
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