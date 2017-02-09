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Золото дешевеет 9 февраля после достижения максимума с ноября
18:47 09.02.2017 |
Стоимость золота опускается в четверг вечером в рамках коррекции после достижения максимальной отметки с ноября прошлого года из-за неопределенности по поводу политической и экономической политики президента США Дональда Трампа, укрепления доллара, а также предстоящих выборов президента во Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 6,1 доллара, или на 0,49% - до 1233,4 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов она достигала отметки в 1246,15 доллара - максимума с 11 ноября 2016 года. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,34% - до 17,65 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 100,48 пункта.
Минувшее увеличение цен на золото связано с ростом спроса на надежные активы. Инвесторы часто обращаются к драгметаллу как к безопасному активу в периоды экономической и геополитической неопределенности.
В частности, участники рынка проявляют обеспокоенность по поводу будущей экономической и политической ситуации в США при президенте Дональде Трампе. Негативно на настроение участников торгов влияет и неясность исхода президентских выборов во Франции, которые пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. Кроме того, в марте и сентябре пройдут парламентские выборы в Нидерландах и Германии соответственно. По словам аналитиков Accendo Markets, стоимость золота может в скором времени на этом фоне увеличиться до 1280 долларов за тройскую унцию, пишет газета The Wall Street Journal.
Дополнительное давление на цены на металл оказывает укрепление доллара, вызванное позитивными данными по рынку труда США. Удорожание американской валюты негативно влияет на стоимость торгуемого в долларах драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.
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|Золото дешевеет 9 февраля после достижения максимума с ноября
Стоимость золота опускается в четверг вечером в рамках коррекции после достижения максимальной отметки с ноября прошлого года из-за неопределенности по поводу политической и экономической политики президента США Дональда Трампа, укрепления доллара, а также предстоящих выборов президента во Франции.
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