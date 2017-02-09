Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии присоединились к центральным банкам других стран, которые ведут новую "холодную валютную войну", как называют ее аналитики Pacific Investment Management Co. (Pimco).

В то время как регуляторы еврозоны, Японии и Китая пошли на завуалированные меры с целью ослабить национальные валюты во второй половине 2016 года, ФРС в ответ попыталась сдержать ожидания относительно повышения процентной ставки, отмечает советник Pimco по мировой экономике Йоахим Фелс.

По его словам, Банк Англии в свою очередь пытается ослабить фунт стерлингов при помощи снижения оценки уровня, до которого может сократиться безработица, не разогнав при этом инфляцию, сообщило агентство Bloomberg.

"Холодные войны" ведутся не в открытую, а при помощи тайных действий и слов, - говорится в обзоре Pimco. - ФРС в заявлении по итогам последнего заседания воздержалась от попыток подогреть низкие ожидания роста ставок в марте при помощи более "ястребиной" риторики". При этом действия Банка Англии подали "голубиный" сигнал, который помог ослабить фунт", отмечается в сообщении.

Долларовый индекс упал до 11-недельного минимума на следующий день после заявления ФРС по итогам заседания 31 января - 1 февраля, а фунт стерлингов обвалился на 1% после последней встречи руководства Банка Англии.

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли будет мириться с сильным долларом и с большей охотой прибегнет к "ядерному оружию" в виде политики протекционизма, полагает Й.Фелс. Пока что Европа, Япония, Китай и другие страны-экспортеры могут в ответ позволить своим валютам несколько подорожать, чтобы избежать конфликта с США, сказал он.

Евро торгуется днем в четверг в районе $1,0706 против $1,0709 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара составляет 112,2 иены по сравнению с 111,85 иены днем ранее. Фунт подорожал до $1,2571 с $1,2547 в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг поднялся на 0,03%. С начала текущего года он упал на 1,9%, несмотря на повышение на 0,7% с начала февраля.

