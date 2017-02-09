Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 8 февраля, банки уменьшили на 756,10 млн гривен до 253,834 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 8 февраля уменьшился на 179,45 млн гривен до 6,155 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 23,49 млн гривен до 23,904 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 8 февраля уменьшился на 912,06 млн гривен до 667,237 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: