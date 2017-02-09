Финансовые новости
- |
- 09.02.17
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
8 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $53,1 млн до $148,9 млн
10:31 09.02.2017 |
В среду, 8 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 53,1 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 148,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 50,9 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 167,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 21 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 26,89 UAH/USD.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла за основу законопроект о КС, намерена ввести институт конституционной жалобы граждан
Предлагается расширить полномочия Конституционного суда, в частности он будет рассматривать конституционные жалобы, будет давать вывод относительно соответствию Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.
ТОП-НОВОСТИ
|Ползучее наступление. Когда ВСУ захватят трассу "Бахмутка"
|Как появился "мобильный оператор" в Луганске
|Банкиры прогнозируют, что тренд крепкой гривны будет продолжаться на протяжении ближайшего месяца
Факторы: налоговый период для крупных компаний до 20 февраля, традиционный бюджетно-налоговый период в конце месяца, рост поступлений от экспортеров-аграриев по истечению 120-дневных сроков возврата валютной выручки, а также необходимость агрокомпаний начинать подготовку к посевной кампании.
|Как Тарута решил стать круче Пинчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Азии выросли в четверг 9 февраля, за исключением рынка Японии
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|ТАСкомбанк и ПУМБ интересуются покупкой розничного кредитного портфеля Платинум Банка
|Фонд гарантирования вкладов договаривается с НБУ о реструктуризации кредита
|Доллар подорожал на межбанке в первый же день валютных послаблений
Безналичный рынок начал торговлю в рамках 27,0-27,05 грн./$. Есть и спрос, и предложение - межбанк сбалансирован. Но даже если валютное предложение начнет расти, не факт, что потребуется выход Нацбанка. Ведь с сегодняшнего дня вырос норматив валютной позиции - с 0,1% до 0,5% регулятивного капитала.
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 383,3 млрд гривен, банки уменьшили на 0,8 млрд гривен до 253,8 млрд гривен 8 февраля
Это интересно
|Акционеры против Цукерберга: кто и зачем добивается отставки главы Facebook
|Twitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей
|Lenovo представила Yoga A12 — бюджетную Android-версию ноутбука Yoga Book
|WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут
Портативный аккумулятор, который доступен по цене от 26 долларов, имеет емкость 5000 мА•ч, для его полной зарядки требуется всего 10 минут. Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.
|В Audi задумались над выпуском гиперкара
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
|Google закрывает сервис платежей с помощью голоса
|Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга