В среду, 8 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 53,1 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 148,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 50,9 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 167,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 21 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 26,89 UAH/USD.