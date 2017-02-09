Золото дорожает в четверг на фоне опасений за исход президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.39 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,10 доллара, или на 0,25% - до 1242,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,45% - до 17,78 доллара за унцию.

Трейдеров беспокоит высокий уровень поддержки лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, пишет агентство Рейтер. Ле Пен намерена вывести Францию из военного командования НАТО и из еврозоны.

По данным опроса Ifop, проведенного 3 февраля, Ле Пен победит в первом туре президентских выборов, набрав 25% голосов. Соперники Ле Пен в первом туре - независимый кандидат, бывший министр экономики Эммануэль Макрон и представляющий правоцентристские силы экс-премьер Франсуа Фийон - наберут, согласно опросу, 20,5% и 18,5% соответственно. Первый тур президентских выборов пройдет 23 апреля.

Во втором туре, по данным Ifop, Ле Пен проиграет Макрону (37% против 63%).

Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.