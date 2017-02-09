18 крупнейших американских банков располагают избыточным капиталом (по сравнению с требованиями регуляторов) на $127,3 млрд, сообщает FT со ссылкой на данные Morgan Stanley.

Больше всего такого капитала у Citigroup - $29,1 млрд. Bank of America располагает $21,2 млрд, JPMorgan - $19,7 млрд, Goldman Sachs - $13,6 млрд.

Данное положение создалось в результате наращивания буферов капитала под давлением регуляторов после финансового кризиса: с 2009 по 2016 годы отношение капитала к стоимости взвешенных по уровню риска активов возросло с 5,5% до более 12%.

Бывший президент Goldman Sachs и глава Национального экономического совета Гэри Кон заявил на прошлой неделе, что новая администрация рассмотрит возможность корректировки некоторых из ключевых механизмов, созданных после кризиса.

ФРС уже пошла на некоторое смягчение критериев для стресс-тестов банковского сектора в текущем году.

Дальнейшее смягчение требований регулятора может привести к увеличению выплат в пользу акционеров - как через дивиденды, так и с помощью выкупа акций, отмечают аналитики.

