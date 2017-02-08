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Биткойн снова дешевеет из-за внимания китайского ЦБ
13:02 08.02.2017 |
Курс биткойна в среду падал на 2% из-за сообщений о возобновившемся интересе китайских регуляторов к этой криптовалюте.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) 8 февраля провел встречу за закрытыми дверями с ведущими китайскими платформами криптовалют, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В повестку дня включены вопросы отмывания денег через криптовалюты, включая биткойн.
К 12:20 EET в среду цена биткойна, рассчитанная по индексу Уинклвосса (Winklevoss Index, Winkdex), опустилась на 1,7%, до немногим более $1028. Winkdex использует курсы биткойна на трех крупнейших квалифицированных биржах криптовалют по объему торгов.
За последние 30 дней объем обмена биткойнов на юани сократились на 33%, свидетельствуют данные посвященного этой валюте веб-сайта Bitcoinity. Три крупнейших биржи криптовалют в Китае BTCC, Huobi и OKCoin с 24 января ввели комиссию на операции с биткойном в размере 0,2% за транзакцию по требованию регуляторов.
За последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня. При этом власти КНР опасались, что биткойн можно использовать для вывода капитала из Китая в обход мер валютного контроля.
По оценке Chainanalysis, с помощью биткойнов в 2016 года из Китая было выведено $2 млрд. Эксперты аналитической фирмы утверждают, что в первой половине 2016 года 42% всех транзакций с биткойнами были осуществлены в Китае.
Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.
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