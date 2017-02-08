|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|02.02
|12.0667
|-
|-
|-
|-
|12.0389
|12.1100
|-
|-
|-
|03.02
|11.5500
|-
|-
|-
|-
|11.7222
|11.5750
|-
|-
|-
|06.02
|12.1500
|-
|-
|-
|-
|11.6805
|-
|-
|-
|-
|07.02
|12.2700
|-
|-
|-
|-
|11.5424
|11.7200
|-
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.