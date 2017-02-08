Форекс - Курс американского доллара слабо снижется в паре с иеной и стабилен к евро после существенного роста накануне.

Евро к 8:15 EET в среду стоил $1,0690 против $1,0694 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс единой европейской валюты к этому времени находился около отметки 119,93 иены по сравнению со 120,09 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,19 иены против 112,3 иены по итогам прошлой торговой сессии.

WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США относительно основных мировых валют, практически не изменился в среду и находится на уровне 90,79 пункта.

Определенное негативное влияние на курс иены оказывает новость о том, что Банк Японии предложил выкупить гособлигации сроком погашения от 5 до 10 лет на общую сумму 450 млрд иен ($4 млрд).

Однако, по словам аналитика Tokyo Forex & Ueda Harlow Юзо Сакаи, доллар с трудом поднимается в паре с иеной, поскольку объем предложения был недостаточен для того, чтобы подтолкнуть инвесторов к масштабным продажам иены.

Для пары доллар-иена ключевым событием недели станет встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы торговли между двумя странами, включая подписание двустороннего торгового соглашения.

