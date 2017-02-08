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Золото дешевеет 8 февраля в рамках коррекции после достижения максимума с ноября
08:26 08.02.2017 |
Стоимость золота в среду демонстрирует негативную динамику, вызванную коррекцией после достижения максимальной отметки с ноября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,30 доллара, или на 0,11% - до 1234,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,23% - до 17,72 доллара за унцию.
Во вторник цена золота увеличивалась, благодаря росту спроса на безопасные активы. В ходе торгов она достигала отметки в 1237,45 доллара - максимума с 11 ноября 2016 года.
Инвесторы обеспокоены неопределенностью будущей экономической и политической ситуации в США при президенте Дональде Трампе. Негативно на настроение участников торгов влияет и неясность исхода президентских выборов во Франции, которые пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. Кроме того, в марте и сентябре пройдут парламентские выборы в Нидерландах и Германии соответственно.
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