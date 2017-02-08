7 февраля торговля на межбанке завершилась 13-копеечным обвалом курса доллара - в рамках 26,98-27,02 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

С утра еще не было понятно, хватит ли текущего валютного предложения для существенного укрепления гривни. Но уже к 11 часам курс доллара активно пошел вниз, подтвердил нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

На межбанке не было крупных распродаж: объем долларовых торгов сократился с вчерашних $233,26 млн. до $191,62 млн. Просто даже на меньший объем валюты не хватало покупателей. Потому на торги пришлось выходить Нацбанку: он выкупал доллар не в привычном режиме валютного аукциона для всей банковской системы, а при помощи нового механизма у 20-ки избранных банков.

"Открытие межбанка сегодня состоялось на уровнях 27,10-27,20 грн./$. Постепенно на рынке образовался перевес в сторону продавцов валюты, и котировки плавно двинулись вниз. По пути к отметке 27,0 грн./$ на межбанк вышел НБУ с покупкой долларов в форме "запроса наилучшего курса (RFQ)". К обеду котировки закрепились на уровнях 26,99-27,01 грн./$. Во второй половине дня на межбанке был вновь замечен Нацбанк с покупкой валюты через RFQ, курс доллара при этом до завершения торгов оставался у отметки 27 грн./$", - уточнил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

По его оценке, регулятор сегодня выкупил на межбанке до $5 млн.

"Очевидно поступления от агропроизводителей смогли остановить нынешний рост спроса на валюту, в том числе, и по причине покупки доллара под вывод дивидендов. Помимо существующих сезонных факторов в дальнейшем на увеличение объемов валюты на рынке сможет сказаться и рост экспорта украинской металлопродукции. По итогам января этот показатель украинского экспорта демонстрирует позитивные результаты", - прокомментировал настроения на рынке Олег Куринной.

Хотя большинство казначеев говорило о сокращающихся гривневых запасах украинских компаний.

"С одной стороны, запасы гривны, полученной при возмещении НДС и направленной компаниями на покупку валюты, подходят к концу, в результате спрос на валюту снижается. С другой стороны, предприятия начинают готовится к предстоящей уплате квартальных налогов, поставляя на рынок валюту", - подчеркнул Станислав Верхградский.

Что дальше

Финансисты не ждут значительного спроса на валюту и завтра, и рассчитывают, что межбанк закрепится в текущих значениях.

Олег Куринной, например, прогнозирует на 8 февраля торговлю в рамках 27,0-27,10 грн./$.

"Если снижение курса доллара в ближайшие дни будет происходить так же активно, то мы не исключаем достаточно частого присутствия на межбанке НБУ с покупкой валюты", - заметил он.

Такой же курсовой прогноз дал и Станислав Верхградский.

"На наш взгляд, дивидендный период может оказывать влияние на межбанк до конца текущей недели, после чего этот спрос растворится в продажах валюты под предстоящие налоговые платежи", - при этом сказал он.

Банкиры рассчитывают, что наличный курс продолжит двигаться за межбанком.

"Наличный рынок сегодня вслед за межбанковским рынком форекс показал снижение на 5-10 копеек до 27,50-27,60 грн./$", - констатировал Верхградский.