Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 7 февраля, банки увеличили на 698,01 млн гривен до 254,590 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 7 февраля увеличился на 36,97 млн гривен до 6,335 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 27,39 млн гривен до 23,880 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 7 февраля увеличился на 707,58 млн гривен до 668,150 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: