Совет финансовой стабильности прогнозирует умеренную волатильность курса гривны в течение 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка, передают Українські Новини.

31 января состоялось заседание совета по финансовой стабильности при участии сопредседателей министра финансов Александра Данилюка и главы Национального банка Валерии Гонтаревой, руководителей других регуляторов финансового рынка.

"В ходе обсуждения отмечено улучшение макроэкономических условий работы финансового сектора, в частности ускорение темпов экономического роста. В то же время появились дополнительные инфляционные риски, а потому текущий прогноз изменения индекса потребительских цен Национального банка Украины на уровне 9.1% на конец 2017 находится ближе к верхней границе целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.", - сообщает Нацбанк.

По мнению совета, фискальная политика остается сдержанной, а дефицит бюджета находится в пределах определенных ориентиров.

Отмечается, что обменный курс гривны стабилизировался после периода повышенной турбулентности в декабре-январе, в дальнейшем в течение 2017 года фундаментальные условия будут способствовать сохранению умеренной волатильности курса.

Также сообщается о росте рисков через восстановление военных действий на востоке Украины.

Как сообщали Українські Новини, в госбюджет - 2017 заложен курс гривны - 27,2 UAH/USD.



