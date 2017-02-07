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Остатки средств на корсчетах банков 7 февраля
10:24 07.02.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|1 февраля
|45349.2
|2 февраля
|45870.1
|3 февраля
|46935.5
|6 февраля
|42736.6
|7 февраля
|38834.1
Данные: Нацбанк Украины
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