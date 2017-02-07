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Цена золота замедлила рост 7 февраля после достижения максимума с ноября
08:26 07.02.2017 |
Цена золота во вторник замедлила рост после достижения максимальной отметки с 11 ноября на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за политической неопределенности в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.54 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,80 доллара, или на 0,32% - до 1235,90 доллара за тройскую унцию. Ранее она достигала 1237,45 доллара за унцию, что стало максимальной отметкой с 11 ноября. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,15% - до 17,72 доллара за унцию.
Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото. Инвесторы продолжают реагировать на события вокруг изданного в конце января указа президента США Дональда Трампа, который приостанавливал въезд в страну лиц из семи государств Ближнего Востока и Африки.
В субботу стало известно, что министерство внутренней безопасности США приостановило все действия по реализации указа, после того как его заблокировал федеральный судья в Сиэтле. Минюст США в субботу подал апелляцию на решение суда в Сиэтле, позднее апелляционный суд девятого округа США отклонил этот запрос.
Кроме того, трейдеры наблюдают за президентской гонкой во Франции, сообщает агентство Рейтер. В понедельник кандидат в президенты Франсуа Фийон пообещал продолжить участие в гонке, несмотря на то, что СМИ утверждали, что она получала зарплату за работу, которую фактически не выполняла.
Согласно опросу компании OpinionWay, на выборах первом туре победит лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Независимый кандидат, бывший министр экономики Эммануэль Макрон и Франсуа Фийон наберут 23% и 20% соответственно. Во втором туре, согласно опросу, Макрон возьмет убедительный реванш, набрав 65% голосов против 35% у лидера "Нацфронта". Ранее фаворитом гонки считался Фийон.
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