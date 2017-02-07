Форекс - Курс доллара к мировым валютам растет из-за комментариев представителей ФРС США о возможном повышении процентных ставок в марте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.32 EETиндекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,65%, до 100,55 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,0678 доллара за евро с 1,0751 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 112,34 иены за доллар со 111,75 иены на прошлых торгах.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер (Patrick Harker) в понедельник сказал, что может поддержать повышение процентной ставки на следующем заседании ФРС в марте. На прошлой неделе с подобным заявлением выступил глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams), отмечает газета The Wall Street Journal.

Другие представители ФРС, включая президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard), планируют выступить позднее на этой неделе, пишет газета. По мнению аналитиков из Scotiabank, которое приводит издание, комментарии о возможном повышении ставки в марте поддерживают доллар.

Кроме того, позитивно влияет на курс доллара статистика из США по торговому балансу страны. Бюро экономического анализа министерства торговли США ранее во вторник сообщило, что дефицит торгового баланса страны в декабре прошлого года сократился на 1,5 миллиарда долларов, или на 3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 44,3 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что дефицит снизился лишь до 45 миллиардов долларов с первоначального показателя ноября, который составлял 45,2 миллиарда долларов. Показатель ноября был пересмотрен в сторону увеличения - до 45,7 миллиарда долларов.