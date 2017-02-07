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Торги на межбанке в понедельник прошли под диктовку экспортеров
22:19 06.02.2017 |
6 февраля Нацбанку удалось остановить резкое подорожание доллара на межбанке, намечавшееся с утра, и немного откатить его курс. В итоге межбанк закрылся в рамках 27,10-27,15 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский (в пятницу, 3 февраля, валюта подорожала на 20 копеек и рынок финишировал в рамках 27,13-27,18 грн./$).
Безналичные торги в понедельник прошли под диктовку экспортеров.
"Открытие межбанка сегодня проходило под давлением ожидания возможного курсового роста, поэтому стартовали безналичные торги широко и высоко: 27,15-27,30 грн./$. На рынке ощущался незначительный дефицит валюты. Когда торговый диапазон сузился к уровням 27,25-27,30 грн./$, Нацбанк объявил о проведении аукциона по продаже валюты общим объемом до $30 млн., после проведения которого доллар начал дешеветь. На обед межбанк уходил с уровнями 27,20-27,25 грн./$. Во второй половине дня гривна укрепилась еще на 10 копеек - к уровням 27,10-27,15 грн./$", - уточнил Верхградский.
Как показали результаты аукциона, дефицит доллара был не очень большим - около половины суммы, заявленной НБУ.
"Национальный банк продал в ходе аукциона $15,8 млн (из запрошенных $19,1 млн.) по средневзвешенному курсу 27,2604 грн./$", - отметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
Продажи регулятора, которые завершились в 11:30, достаточно быстро успокоили рынок.
"Уже во второй половине дня особой активности на межбанке не наблюдалось", - заметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Общий объем торгов 6 февраля вырос, хотя и незначительно: с пятничных $230,56 млн. до $233,26 млн.
Банкиры активно говорили о возможном подорожании доллара еще на прошлой неделе, так что были готовы к курсовым скачкам. Своих оценок они не поменяли, и главной причиной раскачки рынка назвали покупки доллара под вывод дивидендов из страны.
"По сути в пятницу стартовал процесс покупки валюты под репатриацию дивидендов, что сразу же отразилось на позициях гривны. Тенденция продолжится в ближайшие несколько дней, особенно учитывая факт возмещения компаниям НДС и соответственного увеличения объемов национальной валюты на рынке", - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Впрочем, некоторые казначеи отмечают не столько желание компаний накупить доллара и вывести его акционерам, сколько нежелание экспортеров, которые получили от Госказначейства около 6 млрд. выплат по налогу на добавленную стоимость, продавать свою валютную выручку.
"По нашему мнению, спрос на валюту оставался приблизительно на уровнях последних дней. А вот предложение валюты снизилось после возмещения НДС", - подтвердил Станислав Верхградский.
Ожидается, что дивидендный период и выплаты по НДС будут давить на курс до конца этой недели. И Нацбанку еще ни раз придется продавать доллар. После от экспортеров ждут увеличения валютных продаж, рынок войдет в новую стадию - подготовки к налоговым выплатам.
"Уже во второй половине месяца волнения должны успокоится. Во-первых, к 20-ому февраля крупные компании должны погасить налог на прибыль за четвертый квартал 2016 года, под что им понадобится дополнительная гривна. Во-вторых, до конца месяца будет активно поступать экспортная выручка от агропроизводителей. Все это ослабит давление на нацвалюту", - заверил Олег Куринной.
В тоже время финансисты советуют следить не только за экономическими, но и за военными новостями, говоря о рисках, которые будут давить на межбанк.
"Дальнейшая эскалация военного конфликта на востоке страны может негативно сказаться на курсе гривны", - допустил Станислав Верхградский.
Но на 7 февраля дал достаточно спокойный прогноз: старт межбанка в рамках 27,05-27,20 грн./$. Его коллеги не исключают и более существенной девальвации гривни, хотя и в спокойном режиме.
"Во вторник ожидаем на межбанке похожую ситуацию: спрос будет незначительно превышать предложение, но критических скачков скорее всего не будет. В случае необходимости в торги вновь вмешается Нацбанк. На завтра мы прогнозируем диапазон курса 27,20-27,30 грн./$", - спрогнозировал Олег Куринной.
Наличный курс продолжит следовать за межбанком.
"Сегодня утром он показал рост на 5 копеек, после чего в течение дня был стабилен", - отметил Станислав Верхградский.
Средний курс продажи доллара банками 6 февраля находился в рамках 27,65-27,70 грн./$, а максимальный достигал 27,80 грн./$. При этом цена выкупа валюты у людей находилась в рамках 27,0-27,55 грн./$.
По объявления в интернете долларом утром торговали в рамках 27,50-27,69 грн./$, а к вечеру расценки откатились к 27,54-27,63 грн./$.
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