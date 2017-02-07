Один из основателей Pimco и управляющий Janus Global Unconstrained Bond Fund, американский инвестор Билл Гросс, оценил годовой рост активов центральных банков во всем мире в $1 трлн, следует из его инвестиционного прогноза на февраль 2017 года, опубликованного на сайте Janus Global Unconstrained Bond Fund.

«Недавно один клиент спросил меня, смогут ли когда-нибудь ФРС или другие центральные банки распродать свои активы и вернуть их на рынок? Моим ответом было: никогда. Баланс центральных банков в $12 трлн останется таким навсегда и будет расти примерно на $1 трлн в год благодаря Европейскому центральному банку (ЕЦБ. - RNS) и Банку Японии», - говорится в прогнозе Гросса.

По его мнению, инвесторы должны готовиться к тому, что центральные банки продолжат политику количественного смягчения (вид денежно-кредитной политики, при которой центральные банки скупают финансовые активы правительств и банков), что приведет к «нездоровому капиталистическому равновесию».

Без политики количественного смягчения, которую проводят ЕЦБ и Банк Японии, доходность 10-летних облигаций казначейства США вырастет на 3,5%, что приведет экономику США к рецессии, отмечает Гросс.

