Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 3 февраля, банки уменьшили на 3,98 млн гривен до 253,550 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 3 февраля уменьшился на 2,32 млн гривен до 6,279 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 32 млн гривен до 23,940 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 3 февраля уменьшился на 38,3 млн гривен до 667,113 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: