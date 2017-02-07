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Курс доллара к иене достиг минимума с ноября 2016 г на опасениях по Трампу
18:45 06.02.2017 |
Курс доллара к японской национальной валюте замедлил снижение после достижения минимальной отметки с конца ноября прошлого года на фоне неопределенности относительно дальнейших шагов президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.40 EET курс доллара к иене снижался до 112,35 иены за доллар со 112,58 иены на прошлых торгах. При этом ранее пара достигала минимальной отметки с 29 ноября 2016 года в 112 иен за доллар.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,41%, до 100,13 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,0735 доллара за евро с 1,0786 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Укрепление японской валюты по отношению к доллару связано с неопределенностью относительно будущей фискальной и экономической политики Трампа. Инвесторы часто обращаются к иене как к безопасному активу в периоды экономической и геополитической неопределенности.
Самым главным вопросом для инвесторов является, сможет ли президент США выполнить свои обещания по снижению налогов и фискальному стимулированию. Пока протекционистские действия Дональда Трампа оцениваются как риск для перспектив экономического роста, пишет газета Financial Times.
"Долларовое ралли, которое началось осенью прошлого года, похоже закончилось. Оценив действия Трампа по новостям, инвесторы, похоже, начинают задумываться о том, что может произойти, если планы нового президента США не будут воплощены в жизнь", - приводит издание слова главного стратега Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini).
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