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Топливно-энергетический комплекс
Золото дорожает 6 февраля на неоднозначной статистике рынка труда США
08:02 06.02.2017 |
Стоимость золота в понедельник растет на фоне опубликованных в США неоднозначных статистических показателей по рынку труда страны за январь, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,80 доллара, или на 0,39% - до 1225,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,66% - до 17,60 доллара за унцию.
Министерство труда США в пятницу сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось в январе на 227 тысяч. Аналитики ожидали роста лишь на 175 тысяч.
При этом уровень безработицы в США в январе вырос до 4,8% с декабрьских 4,7%. Эксперты прогнозировали, что показатель останется на отметке в 4,7%. Темпы роста почасовой заработной платы оказались более медленными, чем ожидали аналитики. В январе показатель увеличился на 2,5% в годовом выражении, до 26 долларов, а в месячном выражении - на 0,12%, или на 3 цента.
"В целом, данные отчета очень неоднозначны и подтверждают недавний посыл ФРС США о постепенном ужесточении (монетарной политики - ред.) и отсутствии необходимости торопиться в вопросе следующего повышения базовой процентной ставки", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела валютных исследований Deutsche Bank Алана Раскина (Alan Ruskin).
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